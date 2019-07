Ghali, ecco il video di “Turbococco”

Il tanto atteso video, anticipato da un trailer diventato virale, del singolo estivo di Ghali, “Turbococco”, è stato finalmente pubblicato e in poche ore ha già raggiunto e superato un milione di visualizzazioni.

Sia questa canzone che il secondo singolo estivo di Ghali, “Hasta la vista”, erano già disponibili dal 21 giugno scorso. “Turbococco” è stato prodotto dal duo Takagi & Ketra, mentre il video è stato diretto da Giulio Rosati & ACID Enrico e prodotto da Lorenzo Bramati e Nicola Epifania.

Nella clip, Ghali si trasforma in uno spaventapasseri che però, a un tratto, prende vita, si stacca dal palo dov’era fissato e inizia a volare nei cieli di una città immaginaria. In seguito, il cantante cade da un palazzo mentre si vede cosa accade negli appartamenti dell’edificio, per poi tornare di notte, al suo posto in mezzo ai campi.

Questo singolo arriva dopo tre mesi da “I love you”; al momento non si hanno notizie di un possibile album, ma non si esclude una release nei prossimi mesi.

