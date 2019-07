Levante, ecco il video realizzato con Carmen Consoli: "Lo stretto necessario"

Da ieri è finalmente disponibile anche la versione video del brano “Lo stretto necessario”, interpretato con la cantautrice catanese Carmen Consoli.

Il video è stato girato sulla costa orientale siciliana, tra le provincie di Ragusa, Siracusa e Catania, dai quartieri di Ispica all'Isola di Portopalo Capo Passero. La regia è stata affidata a Giacomo Triglia.

La canzone è stata scritta da Levante con Dimartino e Colapesce e fa parte del nuovo album di inediti "Magmamemoria", in uscita il prossimo 4 ottobre.

Intanto la cantautrice siciliana è impegnata in un tour che la porterà in giro per l'Italia fino a novembre. Ecco le date della tournée:

10 luglio - Fiesole (FI) - Teatro Romano

11 luglio - Cervere (CN) - Anfiteatro dell'Anima

19 luglio - Ostia Antica (RM) - Teatro Romano

20 luglio - Caserta - Belvedere Reale

7 agosto - Barletta - Fossato del Castello

9 agosto - Reggio Calabria - Castello Aragonese

18 agosto - Riola Sardo (OR) - Parco dei Suoni

22 agosto - Macerata - Sferisterio

1 settembre - Taormina (ME) - Teatro Antico

3 settembre - Verona - Teatro Romano

23 novembre - Assago (MI) – Mediolanum Forum