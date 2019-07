Achille Lauro, ecco il video di “1969”, un tributo agli hippie

Proprio quest’anno cade il 50esimo anniversario del celebre Festival di Woodstock che cambiò il mondo: Achille Lauro ha voluto celebrare questa ricorrenza con il suo nuovo singolo intitolato, non a caso, “1969”.

Il cantante ha appena pubblicato il video che è una vera e propria celebrazione di quegli anni e culmina con una festa in pieno stile hippie: alcune di queste immagini sono state girate proprio durante il flower party al Bar Bianco di Parco Sempione a Milano, una serata organizzata da Achille Lauro pochi giorni fa. Per l'occasione, il pubblico presente era in effetti vestito proprio come gli hippie di Woodstock.

Nel video, diretto da Mattia Di Tella, il protagonista è il ballerino Marcello Sacchetta, noto per aver partecipato ad Amici: è proprio lui che nella clip cammina per strada danzando, fino a giungere alla festa in questione. Il video, insomma, si conclude con una sorta di inno alla libertà e all’amore.

Achille Lauro nel frattempo è impegnato con il Rolls Royce Tour che lo vedrà esibirsi in tutta Italia. Ecco le date:

18 luglio – Festival delle Invasioni di Cosenza

25 luglio – Udine Vola di Udine

27 luglio – Gruvillage Festival di Grugliasco (TO)

10 agosto – Arena di Rimini a Rimini

15 agosto – Festival Anime Note di Noci (BA)

17 agosto – Castello Pasquini di Castiglioncello (LI)

21 agosto – La Versiliana di Marina di Pietrasanta (LU)

6 settembre – Wake Up Festival di Mondovì (CN)

3 ottobre – Tuscany Hall di Firenze

4 ottobre – Atlantico Live di Roma

7 ottobre – Fabrique di Milano

10 ottobre – PalaEstragon di Bologna

11 ottobre – Teatro Concordia di Venaria Reale (TO)

13 ottobre – Casa della Musica di Napoli