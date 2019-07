Gemitaiz & MadMan: guarda il video di "Veleno 7"

È stato pubblicato mercoledì 10 luglio, il video di "Veleno 7", la nuova canzone di Gemitaiz & MadMan. Un video davvero divertente, che è già entrato nel cuore di tutti i fan. Nella clip, i due protagonisti interpretano diversi personaggi di film cult degli anni '80 e '90. Ed ecco che il vediamo nel Il Grande Lebowski, in Ghostbusters, in Ritorno al futuro. Ma anche Mamma ho perso l’aereo, Donnie Darko, Clerks, Step Brothers e Scemo e più scemo. Un tributo pazzesco, che vede la direzione di YouNuts!

Un videoclip che mette in luce la bravura dei due cantanti. Gemitaiz e MadMan sono impegnati nei rispettivi live in giro per l'Italia. Sarà possibile vederli insieme sul palco il prossimo 26 luglio, quando gli artisti saranno al Lucca Summer Festival.

Il nuovo singolo è già campione di ascolti. Su Spotify, infatti, è il pezzo italiano più ascoltato in sole 24 ore, ed è stato certificato con il disco d’oro.

In attesa di vederli in concerto, guardate il video di "Veleno 7".

