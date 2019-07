Beyoncé, la figlia Blue Ivy è la coprotagonista del suo nuovo video "Spirit"

Blue Ivy, la figlia primogenita di 7 anni di Beyoncé e Jay-Z, ha fatto il suo debutto nel video di “Spirit”, il brano contenuto nel nuovo album della popstar, “The Lion King: The Gift”, disco ispirato al film “Il Re Leone”.

La clip, pubblicata ieri anche online, è stata trasmessa sull’ABC nello speciale dedicato alla presentazione del remake di Robin Roberts, nel quale la cantante ha prestato la voce al personaggio Nala: dopo pochi secondi dall’inizio del video, la bimba compare in video indossando un vestito rosa in coordinato con quello della madre. In seguito si vedono Beyoncé e sua figlia camminare nel deserto tenendosi per mano.

Il video di “Spirit” è ambientato in Africa e regala immagini bellissime sullo sfondo, mentre in primo piano un gruppo di ballerini esegue delle coreografie, il tutto ispirato ovviamente alla storia del film. “Questo è cinema sonoro – ha spiegato Beyoncé in un comunicato – è una nuova esperienza di narrazione. Volevo creare molto più che una semplice collezione di canzoni ispirate al film. È un mix di generi e collaborazioni, e il sound non è uno solo. È influenzato da tutto, dall’R&B al pop, dall’hip hop all’Afrobeat. Volevo che tutti raccontassero il loro viaggio per collegare la trama”.

Nel nuovo disco di Beyoncé altre sorprese attendono i fan: una collaborazione con il marito Jay-Z, ma anche con altre grandi star, come Kendrick Lamar, Childish Gambino, Pharrel Williams e Jessie Reyez.

