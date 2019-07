Jennifer Lopez supersexy balla la lap dance: ecco il primo trailer di “Hustlers”

Jennifer Lopez è la protagonista, insieme ad altre star come Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo e Cardi B, del film dal titolo “Hustlers”, in uscita al cinema a settembre.

La pellicola, diretta da Lorene Scafaria e prodotta da Will Ferrel e Adam McKay, è ispirata a una storia vera e racconta di un gruppo di strip-dancer che si esibiscono in un locale e che finiscono coinvolte in un giro di soldi sporchi legato a clienti ricchi e facoltosi.

Ieri è stato pubblicato il primo trailer del film nel quale sono presenti alcune scene del film davvero hot con protagonista la bellissima J.Lo: la cantante supersexy si esibisce, infatti, in alcuni passi di lap dance. Com’è noto, la popstar si è preparata per mesi per girare queste scene: sebbene sia una bravissima ballerina, infatti, ballare la lap dance richiede una duro allenamento. A giudicare da queste prime immagini, J.Lo se l’è cavata benissimo.

Ascolta la nostra web radio dedicata all'hip hop e all'R'n'B!