Avril Lavigne, pubblicato il video di “I Fell in Love with the Devil”

L’attesa per i fan di Avril Lavigne è finalmente finita: è stato pubblicato il video del singolo uscito il 15 luglio dal titolo “I Fell in Love with the Devil”, canzone tratta dall’album “Head Above Water”.

Il video in soli tre giorni ha già raggiunto oltre 3 milioni di visualizzazioni; tutto questo successo probabilmente è anche merito della curiosità che la stessa Avril ha suscitato nei fan lanciando vari indizi sui social ne giorni antecedenti la pubblicazione del singolo.

La clip ha toni cupi e vede la cantante come protagonista in diversi scenari, tra i quali anche un cimitero. Oltre al nuovo album, Avril ritorna in scena anche con un grande tour in Nord America, il primo dopo 5 anni: sono previste 15 date e la prima sarà il 14 settembre a Seattle.