Clementino, ecco il video di “Tarantelle” e le date del tour

Clementino ha appena pubblicato il video della canzone “Tarantelle (che ne sarà di me)”, il nuovo singolo che, tra l’altro, dà anche il titolo all’ultimo album, uscito a maggio. La clip è una sorta di racconto del tour europeo che il musicista campano ha concluso da poco: si alternano, infatti, alcune immagini del backstage con alcune relative alle sue performance live.

Ma il “Tarantelle Tour” in realtà non è ancora finito: Clementino tornerà a esibirsi molto presto nei club italiani a partire dal prossimo dicembre. Ecco tutte le date in programma:

13 dicembre – Padova Hall – Padova

14 dicembre – Estragon – Bologna

17 dicembre – Fabrique – Milano

20 dicembre – Atlantico Live – Roma

21 dicembre – Demodé – Bari

23 dicembre – Casa della Musica Federico I - Napoli

Ascolta la nostra web radio dedicata al rap italiano!