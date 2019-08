Fabio Rovazzi, ecco il video di “Senza Pensieri”, il singolo con J-Ax e Loredana Bertè

È finalmente uscito il tanto atteso video di “Senza pensieri”, il nuovo singolo per il quale Fabio Rovazzi ha collaborato con J-Ax e Loredana Bertè. Più che un classico video musicale, questo è una sorta di cortometraggio, tra l’altro scritto e diretto dallo stesso cantante: in linea con il testo della canzone, il video racconta di un mondo in cui chi comanda cerca di trovare dei metodi per far sì che gli uomini smettano di pensare, così da sottometterli.

All’inizio è Paolo Bonolis ad avvertire Fabio di quanto gli sta accadendo, mentre alla fine è Terence Hill ad andare a salvarlo, spiegandogli che si trova da 5 anni in un laboratorio dove “studiano modi per distrarre la gente dai problemi veri”, così da placare ogni istinto di ribellione.

Con estrema ironia, Rovazzi racconta quella che è poi la realtà dei nostri giorni, fatta solo di esibizionismo da social e fake news, dove ormai sempre più spesso le informazioni vengono distorte proprio per pilotare il pensiero delle masse. In questo cortometraggio che, a giudicare da quel “to be continued” finale avrà un seguito, oltre a Loredana Berté e J-Ax che sono anche interpreti del brano, oltre a Bonolis e Terence Hill, ci sono anche tante altre guest star, ovvero Gigi Marzullo, Enrico Mentana, Maccio Capatonda, Fabio Fazio, Max Biaggi e persino la fidanzata di Rovazzi, Karen Kokeshi.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit estive!