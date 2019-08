John Travolta è il protagonista del nuovo video di Pitbull "3 to Tango"

L'inquadratura sulla testa calva dell'uomo che sorseggia una vodka soda nelle prime scene del video clip fa pensare che si tratti del rapper. Man mano alcuni dettagli rivelano di più, fino a quando l'uomo mostra a sorpresa il suo vero volto: si tratta di John Travolta.

L'attore si alza e si unisce alla danza dei ballerini di Pitbull, sulle note di "3 to Tango", il nuovo singolo tratto dal prossimo album del rapper, "Libertad 547", che uscirà il prossimo autunno.

Dopo aver interpretato tantissimi ruoli, da Danny Zucco di Grease al gangster John Gotti, l'attore questa volta veste i panni di Pitbull, il rapper delle hit cubano-americano.

John Travolta e Pitbull sono amici di vecchia data e questa non è la prima volta che i due collaborano. Già lo scorso anno, infatti, Pitbull si è occupato delle musiche del film "Gotti, In The Shadow Of My Father".

L'attore dice del rapper: «È il mio preferito! Lui inietta vita ed energia in ognuno di noi». Pitbull replica, dichiarando la propria ammirazione per l'attore: «Il duro lavoro paga sempre. Ti dimostra che più sodo lavori e più fortunato sarai».