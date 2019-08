Katy Perry, ecco il lyric video del nuovo singolo “Small Talk”

Un giorno ci si ama follemente e il giorno dopo si torna a essere due perfetti sconosciuti: come può accadere una cosa simile? Questo è un tema affrontato da tante canzoni nella storia della musica: l’ultimo brano in ordine di tempo che parla dei sentimenti contrastanti che si provano alla fine di una relazione è “Small Talk” di Katy Perry.

La cantante ha appena pubblicato un lyric video della canzone, che è poi il secondo singolo del 2019, dopo “Never Really Over”. Il pezzo è stato scritto da Katy insieme a Johan Carlsson, Charlie Puth e Jacob Casher Hindlin e racconta cosa accade quando due persone che si sono amate si rincontrano per caso e provano una strana sensazione.

“Facendo finta che non ci siamo mai incontrati, negando a noi stessi che una volta eravamo amanti – si legge nel testo – siamo passati da estranei ad amanti e di nuovo a estranei”. Nel video i protagonisti sono un ragazzo e una ragazza i quali, appunto, prima erano fidanzati e poi si sono lasciati e sono costretti a rivedersi in ufficio e a vivere imbarazzanti situazioni, ripensando a quando si sono amati.