Ed Sheeran: appena uscito il nuovo videoclip di "Nothing on you"

Il singolo "Nothing on You", featuring con Paulo Londra e Dave, era uscito lo scorso 12 luglio. Si tratta dell'undicesima traccia del nuovo album di Ed Sheeran, "No. 6 Collaborations Project".

Solo qualche giorno fa il cantautore britannico ha lanciato anche il videoclip del brano.

Il video è stato diretto da Cxrter Saint & Kamcordings e mostra Sheeran con i due rapper (Paulo Londra e Dave) che girano in bicicletta per le strade di Londra come buoni amici.

Questo brano è uno dei featuring che compongono l'ultimo album da sogno di Sheeran, ricco di incredibili collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati dal cantautore. Da Khalid a Justin Bieber, passando per Travis Scott.

Dopo lo straordinario successo di questo album e dell'ultimo tour, tra i futuri progetti di Sheeran potrebbe esserci anche la composizione della colonna sonora del nuovo film di James Bond.