David Guetta realizza il remix di "Heaven": "È un tributo ad Avicii"

Il DJ francese David Guetta ha voluto omaggiare l'amico e collega Tim Bergling (Avicii) realizzando una versione remix di Heaven.

Guetta ha realizzato questo lavoro in collaborazione con il producer danese Morten.

A presentarlo ai fan è lo stesso DJ con un post pubblicato sui suoi canali social. Guetta scrive: "Da molto tempo volevo fare qualcosa in onore di Avicii, ma ho preferito attendere il momento giusto. L'ho proposto alla famiglia e per fortunata l'idea è piaciuta molto. Insieme al mio amico Morten ho creato questo remix e sono molto orgoglioso del risultato finale".

I’ve wanted to do something to honor @Avicii for quite a long time, but was waiting for the right moment. I proposed it to the family and luckily they liked the idea. Together with my friend @MORTENofficial I created this remix and I’m really proud of the end result pic.twitter.com/2IQhQh6IAj