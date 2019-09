Billie Eilish, ecco il video di “All The Good Girls Go To Hell”

Billie Eilish ha pubblicato il video del suo nuovo singolo dal titolo “All The Good Girls Go To Hell”. La clip è stata diretta da Rich Lee e sta già riscuotendo molto successo in termini di visualizzazioni su YouTube.

Nel video la cantante si trasforma in una strana creatura, che sembrerebbe essere un angelo ma venuto dall’inferno. Questa canzone è la quinta traccia dell’album di debutto della giovane artista, “When We Fall Asleep, Where Do We Go?”, pubblicato nel marzo scorso.

Da allora Billie Eilish è diventata una star internazionale e ha ricevuto i complimenti anche da tanti grandi artisti, come ad esempio Elton John, che l’ha elogiata in una recente intervista. Qualche giorno fa, tra l’altro, la cantante si è esibita a Milano: sul palco si è anche infortunata ma ha continuato lo stesso a cantare per la gioia dei suoi fan.

