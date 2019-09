Fabrizio Moro: guarda il video di "Per Me"

È online il video ufficiale dell'ultimo singolo di Fabrizio Moro, "Per Me". Il brano è contenuto nell'album di inediti "Figli di Nessuno", e a distanza di poco tempo dalla sua pubblicazione ha già fatto breccia nel cuore di tutti i fan.

Il video clip è una celebrazione della carriera di Fabrizio, dagli albori fino ai giorni nostri. Diretto e prodotto da Trilathera, il video è stato sceneggiato dallo stesso artista, insieme alla casa di produzione.

Come in tutte le sue canzoni, anche "Per Me" usa un linguaggio diretto e schietto. Emoziona, non solo perché parla al cuore delle persone, ma anche perché colpisce la loro mente e le fa riflettere. Fabrizio in questo è sempre stato un maestro. Ed è questo aspetto della sua sensibilità artistica che ha decretato il suo successo.

Guarda anche tu il video ufficiale di "Per Me".