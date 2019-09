Tiziano Ferro: fuori oggi il singolo "Accetto miracoli", le reazioni del mondo della musica

È uscito oggi il nuovo singolo di Tiziano Ferro, "Accetto Miracoli". Il brano, che dà il nome all'ultimo album (disponibile dal 22 novembre prossimo), è già un grande successo. Ecco le parole che il cantante ha speso per commentare questo suo nuovo pezzo: "La canzone prende in esame il rapporto con il proprio destino parlando dell’argomento in maniera aperta, senza una connotazione necessariamente religiosa: a volte dobbiamo essere capaci di consegnarci al nostro destino, senza forzarne l’andamento, e quando ci affidiamo a quello che ognuno chiama come vuole - Dio, Universo, potere superiore - poi le cose vanno molto bene, i miracoli accadono".

Tutti, ma proprio tutti hanno apprezzato la canzone di Tiziano. Laura Pausini la trova "Meravigliosa", mentre per Emma Marrone è un "Perla". Ecco le loro Stories Instagram dedicate al cantante di Latina.

In contemporanea è uscito anche il video. Guardalo ora.