Radio Mag: J-Ax torna con Ostia Lido, una delle colonne sonore dell'estate 2019

Arriva l'estate e, insieme, il disco che diventerà colonna sonora di ricordi, emozioni e viaggi: Ostia Lido, il nuovo singolo di J-Ax, che da anni, d'estate, domina le classifiche con le sue canzoni, che diventano inevitabilmente grandi tormentoni.

Anche per Ostia Lido, il rapper ha lavorato molto intensamente in studio: per ogni progetto, J-Ax vuole individuare una caratteristica che reputa fondamentale, il divertimento, che non manca assolutamente in All Together Now, programma che lo vede protagonista insieme a Michelle Hunziker.

Il rapper, ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa, proprio a proposito del programma, ha dichiarato: "Mi piace All Together Now perché è basato sul divertimento e sul stare bene con la musica, non è forzato."

Oltre che in All Together Now, J-Ax ha collaborato con Michelle Hunziker nel primo singolo trap della conduttrice, Michkere: "Immaginavo una cosa più sobria, ma lei si è lasciata prendere la mano."

J-Ax è pronto per il tour estivo, composto da tantissime date, dove suonerà una playlist che guarderà sia al suo passato, sia al suo presente.