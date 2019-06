Radio Mag: Irama live a 105 Mi Casa!

Irama è stato protagonista di uno showcase live a 105 Mi Casa!

Otto dischi di platino in dodici mesi, il cantante ha dedicato questo record al suo pubblico: "Questo è un traguardo che ho fatto io, ma anche le persone che mi seguono."

Durante il live, Irama ha cantato anche Arrogante, il suo nuovo singolo estivo, caratterizzato da ritmi latineggianti.

Irama porta l'animo pop, ma con qualche influenza rap, anche se lui ha dichiarato: "Non sono un rapper, ma mi piace il rap, l'ho sempre visto come un colore."

Come definisce la sua musica? "Arrogante, sincera ed eclettica."

Il cantante ora ripartirà in tour, per poi fermarsi per scrivere delle nuove canzoni!