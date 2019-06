Radio Mag: i Modà tornano con "Quel sorriso in volto" il 21 giugno!

Due anni di attesa, ma il momento tanto sognato dai loro fan è arrivato: i Modà sono tornati!

La band formata da Kekko Silvestre, Diego Arrigoni, Stefano Forcella, Enrico Zapparoli e Claudio Dirani farà uscire "Quel sorriso in volto", il loro nuovo singolo, il 21 giugno, primo giorno d'estate. E come ha dichiarato il frontman della band: "è la canzone giusta per limonare!"

La forza dei Modà è nelle loro canzoni, ma anche nella storia della band, che potremmo considerare di diamante, data il loro risultato nelle vendite dei dischi.

Sui social dei Modà potrete trovare le date del loro tour. Questo, però, sarà solo un'anteprima: infatti la band aggiungerà molte nuove date dopo dicembre.

Alle storie di successo, come canta Kekko, "non c'è mai una fine!"