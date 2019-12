“Vivi questo Natale come un bambino”: ecco lo spot low-cost che sta conquistando tutti

Tante persone vivono il periodo delle festività con ansia e stress: per tornare ad apprezzare il Natale, bisognerebbe tornare a viverlo come un bambino. Questo è, in sostanza, il messaggio che la Hafod Hardware ha voluto lanciare nella pubblicità natalizia che sta facendo il giro del web, conquistando e commuovendo chi la guarda.

Non si tratta dello spot di una grande azienda, bensì di una semplice ferramenta a conduzione familiare che si trova a Rhayader, nel Galles: per girare questo video i proprietari del negozio hanno speso appena 100 sterline, eppure sono riusciti a realizzare un vero e proprio capolavoro. La BBC riporta che il video ha letteralmente conquistato il web ed è stato eletto dagli utenti come lo spot più bello del 2019.

Il protagonista della storia è Arthur, un bimbo di due anni che, come tutte le mattine, si sveglia, si alza, si prepara e va ad aprire il negozio che gestisce insieme alla sua famiglia. Per tutta la giornata Arthur lavora senza sosta per sistemare i prodotti e per soddisfare le richieste dei clienti. Alla fine della giornata, il piccolo chiude il negozio, prende l’albero di Natale che aveva messo da parte per sé e torna a casa. È proprio qui che si rivela il mistero: Arthur, in realtà, è un adulto e quel bimbo è la rappresentazione di come tutti noi dovremmo vivere le feste, perché da adulti, purtroppo, spesso ci si scorda cosa significa lo spirito natalizio.

“#BeAKidThisChristmas”, ossia “Vivi questo Natale come un bambino” è il messaggio lanciato dallo spot: l’idea è stata di Thomas Lewis, il gestore della Hafod Hardware che da anni lotta per sopravvivere contro le grandi catene che hanno rubato spazio e clienti ai negozi a conduzione familiare. Lewis non si aspettava di certo questo enorme successo che dimostra come la sua idea sia stata quella giusta. La speranza ora è che i clienti tornino da lui ma anche che il messaggio di questo bellissimo spot possa far riflettere chi dice di odiare il Natale.