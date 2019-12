Regala la canna da pesca di Frozen alla figlia e lei pesca un super pesce [video]

Il padre le regala una canna da pesca giocattolo del suo cartone animato preferito, Frozen, e riesce a prendere un pesce che pesa più di lei. Questa è la storia di Josie, una bambina biondissima, che a soli 4 anni è riuscita a prendere un pesce enorme, che pesa 15 kg, ben 2 più di lei. Il bello è che lo ha fatto appunto con una canna da pesca giocattolo, anch'essa piccolissima.

Ovviamente, la piccola non ha fatto tutto da sola. Quando qualcosa abbocca all'amo, il padre Steve se ne accorge e inizia ad aiutarla. In pochissimo tempo, tirano su un esemplare davvero grande. La piccola inizia a saltellare dalla contentezza... non ci crede neanche lei di aver pescato un pesce così grosso.

