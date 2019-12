Squalo attacca sub nella gabbia ma rimane incastrato e muore dissanguato. La denuncia

Nella Riserva di Guadalupe due sub si sono calati nelle profondità del mare all’interno di due gabbie per poter ammirare da vicino le creature marine, tra le quali anche gli squali. Durante la missione, i due uomini sono stati poi attaccati proprio da un esemplare di squalo: il pesce predatore, però, è rimasto incastrato nella gabbia, ferendosi. A causa della ferita, è poi morto dissanguato. Un altro sub, che faceva parte della spedizione ma si trovava in un’altra gabbia, ha ripreso la cruenta scena e adesso il video sta facendo il giro del web, anche grazie alla denuncia di Arturo Islas Allende, un attivista messicano.

Muere tiburón blanco En México por negligencia de prestador de servicios. Comparto por primera vez el video y la explicación. Abro hilo. pic.twitter.com/eeJQGLiUYP — Arturo Islas Allende (@arturooislas) 6 dicembre 2019

L’attivista ha puntato il dito contro le autorità messicane, colpevoli, secondo lui, di non aver effettuato i dovuti controlli. “Lo squalo è morto dissanguato – ha dichiarato l’attivista – così lo avete ucciso”.

Allende ha sottolineato il fatto che le gabbie utilizzate dai sub per le immersioni dovrebbero rispettare degli standard di sicurezza che hanno lo scopo di garantire l’incolumità sia dei sub quanto degli squali.