Azienda americana premia i dipendenti con un bonus di Natale da 10 milioni di dollari. Il video

La St John Properties è un’azienda immobiliare americana con sede nel Maryland. Il successo della società si deve anche e soprattutto ai 198 dipendenti che ci lavorano: è per questo motivo che i dirigenti quest’anno hanno voluto fare un regalo davvero speciale al proprio staff, un bonus di Natale da 10 milioni di euro.

Durante la festa aziendale, dopo il discorso del Presidente, i dipendenti hanno ricevuto delle buste rosse e tutti hanno pensato alla classica cartolina d’auguri o, al massimo, a un buono regalo da spendere in qualche negozio oppure online. Invece sono rimasti tutti a bocca aperta: la busta conteneva, infatti, un assegno con una cifra molto alta per molti dipendenti.

I 10 milioni di dollari del bonus, infatti, sono stati suddivisi in base all’anzianità in azienda di ciascun dipendente: ad esempio, un neoassunto che ancora non aveva iniziato a lavorare ha comunque ricevuto 100 dollari, l’importo minore, mentre il dipendente che lavora da più tempo nell’azienda ha ricevuto l’importo più alto, pari a 270mila dollari.

“Quando ho aperto la busta non potevo crederci”, ha dichiarato alla CNN l’assistente responsabile dei progetti dell’azienda, Stephanie Ridgeway. Il video della festa mostra proprio il momento dell’apertura delle buste: molti dipendenti sono rimasti sotto shock, altri si sono persino commossi, ma di certo tutti trascorreranno un Natale sereno.