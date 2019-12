Yacht extralusso va a sbattere contro la cabina di controllo. Il video

Il superyacht extralusso chiamato Ecstasea, lungo quasi 86 metri e dal valore di circa 108 milioni di euro, è andato quasi distrutto per un incidente avvenuto su un’isola caraibica. Come mostra il video diffuso poi su YouTube, l’imbarcazione è andata a sbattere in modo violento contro la cabina di controllo del Simpson Bay Bridge, sull’Isola di Sint Maarten, sotto lo sguardo attonito dei presenti sul molo.

Fortunatamente l’operatore del porto, resosi conto del pericolo e del potenziale impatto, è riuscito a mettersi in salvo in tempo, uscendo di corsa dalla cabina che è stata letteralmente distrutta dal passaggio dello yacht.

L’incidente non ha causato feriti, ma l’imbarcazione ha riportato gravi danni. Non si conoscono ancora le cause dell’impatto: potrebbe essere stata una manovra sbagliata, oppure un forte vento. In passato il lussuoso yacht è stato di proprietà del Presidente del Chelsea, Roman Abramovich, mentre oggi appartiene al miliardario pakistano Alshair Fiyaz.