Influencer lancia un suv dall’elicottero: “Mi ha deluso”

Si chiama Igor Moroz ed è un blogger e influencer russo: in questi giorni è diventato famoso anche fuori dal suo paese per una sua “performance” a dir poco incredibile. Per realizzare un video da pubblicare sui social, il giovane ha preso la sua Mercedes AMG G63 Edition 463, un suv dal valore di oltre 240mila euro, l’ha fatta sollevare con un elicottero fino a 300 metri di altezza e poi l’ha lanciata nel vuoto.

Ovviamente con quel volo e con l’impatto al suolo, l’automobile è andata distrutta. Il motivo di questa azione? Igor è rimasto “deluso” dalla vettura che, secondo lui, non sarebbe abbastanza comoda. Forse l’influencer pensava di risultare simpatico con questo gesto ma, in realtà, è stato sommerso dai commenti negativi da parte di molti utenti del web che lo hanno criticato per aver distrutto così un’automobile peraltro molto costosa.