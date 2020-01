Monaco buddista “disturbato” da un gatto durante le preghiere

L’affetto dei nostri amici a quattro zampe, a volte, è proprio incontenibile e non si ferma nemmeno davanti ad un momento di intimo raccoglimento come la preghiera.

È accaduto ad un monaco thailandese che prova con estrema calma e pazienza a pregare, ma un gatto piuttosto affettuoso - noto visitatore abituale - glielo impedisce.

Il divertente episodio è accaduto in un tempio alla periferia di Bangkok ed è stato immortalato in un divertente video diventato virale. A testimonianza del simpatico siparietto il video girato proprio nel momento in cui il pelosetto disturbatore si accinge a reclamare la sua dose di coccole quotidiana al monaco, intento, invece, a dedicarsi alle preghiere in celebrazione del Capodanno.

Il religioso, in principio prova ad allontanare il gatto in modo delicato e affettuoso ma, dopo diversi tentativi di dissuasione, infine cede ed accarezza l’animale. Nella cultura buddista infatti, praticata da circa il 95% della popolazione thailandese, il rispetto per tutti gli esseri viventi rappresenta un valore fondamentale e un principio cardine.