Chiamano la Polizia perché sentono una donna urlare, ma trovano una sorpresa

Una famiglia in Florida ha sentito qualcosa di allarmante proveniente dalla casa del vicino: quella che sembrava la voce di una donna che chiedeva aiuto. Temendo il peggio, hanno chiamato la Polizia per saperne di più. Inizia così una storia molto divertente che ha come protagonista un pappagallo.

Una telecamera di sicurezza ha colto il momento in cui gli agenti sono arrivati ​​in casa dell'indagato. Il video mostra un uomo all'interno del vialetto dell'abitazione, intento a lavorare alla sua macchina. La Polizia si avvicina calma e chiede spiegazione per quelle urla. Ma l'uomo ride, entra in casa e dopo qualche istante esce nuovamente con la fonte di quelle urla: Rambo, il suo amato pappagallo amazzone dal naso giallo. È lui che "chiede aiuto" e grida a più non posso "lasciatemi uscire"!

I lamenti sono davvero strazianti e non facciamo fatica a credere che i vicini di casa si siano preoccupati. Guarda anche tu il video divertente.