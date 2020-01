Stadio in delirio per il gol di un bimbo che ha rubato la palla all'arbitro

Protagonista di questo video che sta facendo il giro del mondo è il piccolo Hudson (4 anni), figlio minore di Robbie Keane, ex capitano della nazionale irlandese e leggenda del Tottenham.

Hudson, insieme a suo fratello Robert, era in campo in qualità di mascotte per la partita di Coppa d'Inghilterra che si sarebbe disputata di lì a poco tra il Tottenham e il Middlesbrough. Ma, proprio mentre erano tutti schierati prima del calcio d'inizio, il bimbo ha rubato la palla dal centrocampo ed è corso veloce verso la porta.

L'arbitro Stuart Atwell e i suoi assistenti non sono riusciti a nascondere il loro divertimento. Intanto il piccolo Hudson ha calciato verso la rete e ha segnato un gol mandando letteralmente in delirio l'intero stadio. Il pubblico presente sugli spalti a quel punto non ha potuto far altro che dedicare al bimbo gli stessi canti che un tempo dedicava a suo padre. Hudson è rimasto fiero e immobile davanti alla porta a godersi il suo trionfo.

(Credits photo: Youtube)