Cane randagio si presenta ogni giorno in una paninoteca, il video virale

Dal New Messico arriva una storia che sta facendo il giro del web: una paninoteca della nota catena di fast food Subway riceve ogni giorno la visita di un cane randagio, una meticcia femmina per l’esattezza, che puntualmente si ferma davanti alla porta del locale e guarda all’interno con uno sguardo pieno di speranza.

Il cane ovviamente vuole del cibo e ormai sa che lì lo troverà, perché ogni volta un componente dello staff del ristorante le dà qualcosa da mangiare. È stata chiamata “Subway Sally” e ormai tutti in questo quartiere della città di Portales sono affezionati a lei: una settimana fa Kxnuko, un utente di TikTok che lavora proprio in quel ristorante, ha pubblicato sulla piattaforma un video che racconta questa routine che lega lui e i suoi colleghi a questo dolcissimo cane. La cosa più divertente è che se Sally arriva tardi e trova il ristorante chiuso, va diretta in un altro fast food della zona.

La clip è diventata ben presto virale e solo sull’app ha totalizzato circa tre milioni di visualizzazioni. Subway Sally non ha l’aspetto di una randagia: è pulita perché una signora che ha un negozio di fiori lì vicino ogni tanto le fa il bagno, ma in realtà vive per strada e non si è mai lasciata prendere da nessuno. Preferisce vivere in libertà, anche se per gli abitanti della zona non è semplice prendersene cura, perché ha già avuto quattro cucciolate e trovare una casa per i cuccioli non è semplice. Ma loro se ne occupano volentieri perché ormai è come se Sally fosse il cane del quartiere: “Molte persone hanno provato a prenderla ma lei non vuole mai lasciare la strada – ha scritto Kxnuko in un commento al suo video – Immagino che abbia un buon posto dove dormire e dove prendersi cura dei suoi cuccioli. Noi continueremo a occuparci di lei perché ormai fa parte della comunità”.