Auschwitz, il video girato con il drone rivela la grandezza del campo di sterminio

Il 27 gennaio del 1945, 75 anni fa, il campo di sterminio di Auschwitz venne finalmente liberato. Oggi questo luogo, così come tanti altri, è diventato un simbolo dell’orrore dell’Olocausto: è proprio qui che furono uccise 1.100.000 persone, tra uomini, donne e bambini.

Quello di Auschwitz fu il più grande campo di concentramento in funzione durante la Seconda Guerra Mondiale: la sua costruzione fu avviata nel 1941 e l’80% delle persone che vi furono portate vennero uccise subito. Oggi questo enorme campo che si trova nel Sud della Polonia in mezzo alla campagna è ancora lì a testimoniare le atrocità delle quali fu teatro.

Questo video girato con un drone mostra dall’alto la vastità di questo campo nei pressi della città di Oswiecim: le immagini sono davvero impressionanti ma vederle è importante per non dimenticare quell’orrore e per onorare la memoria di tutte le vittime.