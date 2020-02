Frecciarossa deraglia a Lodi: il video del disastro ferroviario

Il treno Frecciarossa, partito questa mattina alle ore 5:10 da Milano e diretto a Salerno, è deragliato a Lodi, dopo 20 minuti dalla sua partenza. Si contano 2 morti, i macchinisti, e circa 30 feriti. Nel tratto dell'incidente (nei pressi di Ospedaletto Lodigiano), la locomotiva andava alla sua massima velocità: 290 km/h. Poteva essere una carneficina. Per fortuna, vista l'ora, i vagoni erano vuoti: in tutto erano presenti 28 passeggeri, oltre al personale del treno.

La motrice è proprio sbalzata fuori dai binari. Deve aver urtato contro qualcosa che l'ha sviata dalla sede. Il convoglio, prima è andato a sbattere contro un carrello, e poi è finito su una palazzina delle ferrovie. Sono al vaglio le ipotesi per capire cosa sia successo. Il deragliamento potrebbe essere stato causato da un deviatoio sostituito nei pressi di uno scambio. Ma ancora è troppo presto per dirlo. "Non abbiamo ancora informazioni sulle ragioni di questo incidente, ma inviterei tutti a non lasciare spazio a fantasie e ricostruzioni non idonee", ha commentato Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si tratta del primo incidente mortale, che si è verificato sulla linea Alta velocità negli ultimi 15 anni. Il video mostra il deragliamento. Il pensiero va ai due macchinisti morti: Giuseppe Cicciù, 51 anni, e Mario Di Cuonzo, 56 anni. "In considerazione dell'estrema gravità dell'incidente e nel rispetto delle vite umane domani ci sarà uno sciopero di due ore di tutti i ferrovieri dipendenti da tutte le aziende di settore operanti sulla rete nazionale e locale a partire dalle 12 ai sensi della vigente normativa in materia", hanno detto le associazioni di categoria.