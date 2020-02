Simone Biles: il video del nuovo incredibile (e folle) salto

È immensa, non ci sono altri aggettivi per descriverla. Lei, Simone Biles, una delle atlete più talentuose di tutti i tempi si sta preparando per affrontare, con la grinta che le riconosciamo tutti, le Olimpiadi di Tokyo 2020. Si sta allenando alla grande, come dimostra un video che sta girando in rete.

La ginnasta prova un Yurchenko doppio carpio, un salto pazzesco, che noi comuni mortali non potremmo mai comprendere. Un movimento che, fino a questo momento, nessuna altra donna ha portato fino alla fine. E nessuna mai lo ha portato a una competizione ufficiale. Ma Simone ci prova e il risultato è incredibile. Un salto folle. Un volteggio spaventoso, che l'atleta ha intenzione - ovviamente - di finire in piedi.

È veramente la ragazza dei record. A soli 22 anni, Simone è riuscita a vincere 23 medaglie in tutta la sua carriera (più della sua età). E ha collezionato cinque titoli mondiali, risultato mai raggiunto da nessuno. La ginnasta ha già tre movimenti dedicati al suo nome. Questo sarà il quarto?