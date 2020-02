Riabbraccia la figlia morta grazie alla realtà virtuale: il video commuove il mondo

Sta facendo il giro del mondo il video di una madre che incontra nuovamente Nayeon, la sua bimba di 7 anni, morta tre anni prima a causa di un male incurabile.

Il video, realizzato per un documentario televisivo, è il frutto di otto mesi di lavoro da parte di un team di produzione che ha utilizzato la tecnologia di motion capture per registrare i movimenti di un attore bambino poi utilizzati per animare la "Nayeon virtuale". Anche l'ambientazione è stata ricreata rendendo spunto da luoghi realmente visitati nel mondo reale da madre e figlia.

Nella clip, intitolata "I Met You" e condivisa su Youtube dalla Munhwa Broadcasting Corporation, si vede prima la donna sudcoreana in una stanza verde che indossa visore e guanti tattili. Poi la ricostruzione dell'incontro con la piccola Nayeon. Le due si parlano, si tengono per mano e festeggiano perfino un compleanno con tanto di torta: il tutto sotto gli occhi del resto della famiglia, che trattiene a fatica le lacrime.

Jang Ji-sung ha descritto l'esperienza come un vero paradiso. Incontrare di nuovo sua figlia è ciò che ha sempre desiderato.

Questo progetto potrebbe aprire le porte ad uno sviluppo della realtà virtuale in questa direzione. Per consentire forse un giorno a tutti di poter incontrare persone amate che non ci sono più. Ma quali potrebbero essere le conseguenze sul processo di elaborazione del lutto?

Non è da escludere che qualcuno, addirittura, potrebbe finire col trascorrere più tempo nella VR che nella realtà. E poi, tutto si fermerà con la realtà virtuale o finiremo con l'avere anche degli androidi progettati per imitare i nostri cari che non ci sono più (come accade nell'episodio di "Black Mirror" intitolato "Be Right Back")?