Sai girare la mano senza muovere il polso? È la nuova sfida virale su Tik Tok

La nuova sfida che sta letteralmente spopolando sui social consiste "semplicemente" nel compiere un movimento con la mano senza muovere il polso.

Il primo a postare questo video su Tik Tok, lanciando (involontariamente) una challenge diventata virale, è stato un soldato americano, Jayson Deland, che si è ripreso allo specchio mentre ruotava la mano senza muovere il polso.

Il suo video, in poco tempo, ha raggiunto quasi 15 milioni di visualizzazioni. In tantissimi si sono cimentati nella sfida, provando a loro volta a compiere il gesto in apparenza così semplice.

Jayson, l'ideatore della challenge, intervistato dai media locali ha dichiarato: “Ho provato a fare questo gioco per puro caso, ma l’ho trovato molto divertente e così ho pensato che tutti dovessero farlo. Non mi sarei mai aspettato di poter lanciare una nuova sfida su internet”.

E voi, avete già raccolto la sfida?