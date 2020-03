Ladro vede il suo riflesso, si spaventa e fugge via: il video è esilarante

I ladri in genere sono impavidi, rischiano molto pur di portare via con sé il bottino. Non tutti, però, sono così coraggiosi. Nella città di Atış Poligonu ad Antalya, in Turchia, infatti, un malintenzionato si è intrufolato all'interno di un poligono di tiro attraverso una finestra rotta. Entrato in una stanza si è spaventato dal suo stesso riflesso su uno specchio ed è fuggito via. a gambe levate. La scena esilarante è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza dell'edificio, e siccome è molto divertente ha fatto presto il giro del mondo.

La fuga è davvero originale, sembra un film comico. Il ladro vede il suo riflesso, scappa e nella corsa alza le braccia per andare più veloce. Il proprietario dello stabile è stato avvisato dall'antifurto ed è arrivato in 5 minuti. Ecco quali sono state le sue parole: "C’è stato un tentativo di furto dalla finestra sul lato del nostro edificio. […] Quando siamo arrivati e li abbiamo guardati dalla telecamera siamo rimasti stupiti ma anche un po’ divertiti dalla situazione tragicomica. Siamo anche rimasti sorpresi che siano arrivati in un luogo dove la sicurezza è così alta".