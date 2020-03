Gira per strada durante la quarantena travestito da T-Rex

In Spagna, a Murcia, è successo anche questo: un tizio è stato fermato dalla Polizia perché si aggirava per strada durante l'isolamento domestico, travestito da tirannosauro. L'uomo ha violato le norme di quarantena durante l'emergenza Coronavirus, evidentemente non ne poteva più di restare tra 4 mura e ha deciso ci farsi una bella passeggiata. Ma non una passeggiata normale, bensì una passeggiata da dinosauro. Del resto il paesaggio desolato che si vive in questo momento delicato, può sembrare il territorio ideale di questi animali.

Le Forze dell'Ordine, ovviamente, hanno fermato l'uomo e hanno deciso di pubblicare il video della camminata su Twitter con un avviso importante per la popolazione: "Gli animali domestici sono autorizzati a camminare accompagnati da una persona, sempre per brevi passeggiate". E i T-Rex non fanno parte di questa categoria. Siete avvisati.