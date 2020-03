Questo cane va a spasso con il drone durante la quarantena

Le misure di sicurezza ai tempi del Coronavirus non sono mai troppe. Un uomo di Cipro, Vakis Demetriou, si è inventato qualcosa di davvero divertente... ha deciso di portare a spasso il cane con il drone, mentre lui è rimasto sul balcone di casa a controllarlo e a manovrare l'apparecchio. In questo modo il suo amico fidato ha potuto fare la passeggiata e lui non ha corso il rischio di incontrare qualcuno per strada e di contravvenire alle norme dell'isolamento. Davvero geniale.

Il video è stato pubblicato sui social e in pochissimo tempo è diventato virale. Il cagnolino passeggia per strada tranquillamente, sembra essere abituato al suo padrone drone. La didascalia che accompagna il filmato recita così: "5° giorno di quarantena. Rimanete a casa ma non dimenticate la felicità del vostro cane".

I droni vengono usati molto in questo periodo di quarantena. In California, ad esempio, le autorità li stanno utilizzando per dire alla popolazione di restare a casa.