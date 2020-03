Bonus 600 euro partite IVA: ecco come presentare la domanda

A partire da mercoledì 1° aprile sarà possibile presentare la domanda per ottenere il bonus da 600 euro per titolari di partita IVA disposto dal "DL Cura Italia" a favore degli iscritti alla gestione separata INPS.

La richiesta potrà essere inoltrata dagli utenti che ne hanno diritto mediante due procedure: una procedura ordinaria e una procedura semplificata.

Per accedere al sito INPS tramite la procedura ordinaria, l'utente dovrà essere in possesso di una qualsiasi delle seguenti credenziali: SPID (di livello 2 o superiore) o PIN INPS dispositivo oppure CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

L'accesso tramite procedura semplificata è riservato agli utenti che hanno diritto al bonus ma che al momento sono sprovvisti delle suddette credenziali. L'utente potrà chiedere il PIN all'INPS tramite portale o Contact Center. Una volta ricevuto (via SMS o e-mail) il cittadino dovrà usare soltanto la prima parte del PIN in fase di autenticazione per l'invio della domanda.

Una volta effettuato l'accesso, basterà cercare "Prestazioni a sostegno del reddito" e cliccare sulla voce corrispondente nei risultati di ricerca. Una volta entrato nella sezione, l'utente dovrà cliccare sulla voce "Indennità COVID-19" e poi su "Invio domanda".