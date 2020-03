Bufale sugli animali al tempo del coronavirus: l'ENPA fa chiarezza con un video

Sono tantissime le notizie false che circolano in questo periodo di emergenza sanitaria, molte delle quali riguardano proprio gli animali domestici e rischiano di mettere in pericolo la loro salute.

Per questo l'ENPA (Ente nazionale protezione animali) ha realizzato un video decalogo per fare un po' di chiarezza, rassicurando i proprietari e guidandoli nei comportamenti più appropriati.

La prima bufala che ha cominciato a circolare dall'inizio dell'epidemia riguarda la possibilità che gli animali domestici (come cani e gatti) trasmettano il coronavirus. Questa notizia è falsa e, come spiega il video, è stata chiarita anche dall'OMS e dall'Istituto Superiore di Sanità.

Anche la notizia sul boom di abbandoni, circolata qualche giorno fa, è stata smentita. Si tratta piuttosto di una riduzione di adozioni.

Per quanto riguarda l'igiene, l'ENPA ha precisato che non è assolutamente necessario fare più spesso il bagno ai propri animali domestici (cosa che potrebbe essere invece dannosa per loro) e che le zampe dopo la passeggiata devono essere pulite, ma mai con candeggina (pericolosa per l'animale). Basta invece usare acqua e bicarbonato.

L'ENPA indica inoltre di non portare fuori il cane ogni volta che vogliamo e di evitare tecniche di passeggiata "bizzarre".