Si traveste da cespuglio ed evade dalla quarantena [video]

Stare a casa, non uscire, non poter vedere amici e parenti, non è affatto facile. In questo momento di emergenza Covid-19, però, è necessario. Alcuni stanno conservando la propria sanità mentale e, tra le quattro mura della propria abitazione, hanno trovato il modo per passare il tempo. Altri, invece, proprio non ce la fanno ed evadono dalla quarantena. Ma non lo fanno semplicemente mettendosi le scarpe ed uscendo di casa... no, c'è qualcuno che si è travestito da cespuglio! Esatto, avete capito bene, da cespuglio.

Il video è stato girato a Stevenage, nell'Hertfordshire (UK). Nicholas Murray e Madeline Mai-Davies hanno notato qualcosa di strano muoversi in strada. Era un cespuglio, ma come sanno tutti le piante non si muovono. In pratica, l'uomo si è messo addosso tante foglie, è uscito e si è accovacciato per strada, ha raggiunto la prima aiuola, si è fermato e poi è ripartito. Ha cercato di mimetizzarsi con l'ambiente, ma non ci è riuscito molto bene.

Guarda anche tu il video esilarante.