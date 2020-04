Il commovente spot di ringraziamento agli italiani con la voce di Sophia Loren

In questo momento difficile e incerto dobbiamo dire grazie a tutte le persone che stanno lottando in prima linea contro il virus. Dobbiamo dire grazie a chi ogni giorno si reca al lavoro per darci la possibilità di restare a casa. Dobbiamo dire grazie ai sorrisi che riceviamo. Dobbiamo dire grazie a tutti gli italiani. A farlo in maniera pubblica ci ha pensato la Barilla, che ha realizzato un spot che tocca il cuore. Con la voce narrante di Sophia Loren (che si è prestata alla causa pro bono), il video ripercorre l'Italia ai tempi del Coronavirus. Un'Italia cambiata, ma unita.

Ecco cosa ha dichiarato l'azienda in merito: "La pandemia Covid-19 ha posto il gruppo Barilla davanti all’enorme responsabilità di garantire lo svolgimento delle attività produttive e l’approvvigionamento alla grande distribuzione organizzata (Gdo). Un impegno rispettato grazie alla dedizione delle persone Barilla a cui, anche con questo gesto pubblico e allo stesso tempo personale, l’azienda intende esprimere il proprio riconoscimento".

Guarda anche il video commovente.