Assaggiano succo di frutta per poi rimetterlo nello scaffale: arrestati

Due giovani ragazzi di 17 anni a Singapore sono stati denunciati e si sono beccati una condanna per disturbo della quiete pubblica per aver commesso una bravata, come dicono loro. Ma quello che è successo è ben più grave. I due erano in un supermercato e hanno assaggiato alcuni succhi di frutti, bevendo direttamente dalla bottiglia, e poi li hanno rimessi nello scaffale. Nel farlo, i ragazzi si sono ripresi e hanno pubblicato il video sui social con il nome di "Come diffondere il virus di Wuhan".

È così scattata la denuncia e, successivamente, la condanna per disturbo della quiete pubblica. Il fatto risale ai primi giorni di febbraio quando a Singapore c'era un grande terrore: il contagio da Covid-19, infatti, era al suo picco. Immaginiamo quello che devono aver provato le persone quando hanno visto il gesto scellerato dei due giovani.

Da canto loro, si sono giustificati dicendo che stavano solo scherzando. Purtroppo non è bastato.