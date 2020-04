Ecco la challenge della campionessa olimpica Simone Biles: sfilarsi i pantaloni così è da oscar

Durante questo lungo lockdown il tempo trascorso in casa deve pur essere impiegato per fare qualcosa. Per questo stanno spopolando, ora più che mai, tantissime challenge, molte delle quali coinvolgono i volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport.

L'ultima che sta letteralmente spopolando sui social è la handstand challenge, la sfida lanciata qualche tempo fa dall'attore e ballerino britannico Tom Holland che consisteva nell'infilarsi una maglietta durante una verticale con i piedi poggiati ad una parete.

Ebbene, anche la pluri-campionessa olimpica Simon Biles ha deciso di raccogliere la sfida. Ma lo ha fatto cambiando un po' le regole. Nel suo caso, infatti, l'aiuto della parete è stato eliminato. E l'atleta è riuscita a sfilarsi (in pochi secondi) i pantaloni della tuta in verticale utilizzando soltanto i piedi.

Bisogna ammettere che la versione della challenge proposta dalla più grande ginnasta della storia degli Stati Uniti sarà piuttosto difficile da imitare...

