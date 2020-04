Poliziotto aiuta gli anatroccoli a ritrovare la mamma nel parco di Houston

Durante il lockdown stanno circolando molti video che riprendono scene insolite di animali che approfittano dell'assenza dell'uomo per andarsene in giro indisturbati.

Un video, diventato virale in queste ore, arriva dal Buffalo Bayou Park di Houston (in Texas) e vede protagonisti un numeroso gruppo di anatroccoli ed un agente di polizia.

A quanto pare i piccoli si sono allontanati troppo dallo stagno e hanno perso di vista la loro mamma. Così l'agente decide di intervenire per metterli in salvo, guidandoli per i viali deserti del parco chiuso a causa dell'emergenza coronavirus.

Nel video si vede il poliziotto che cammina facendo strada agli anatroccoli che lo seguono ordinatamente in fila indiana e con passo spedito verso lo stagno, alla ricerca della loro mamma.

(Credits photo: Youtube)