5 ricette gustose e semplici da fare in quarantena

In questo periodo di quarantena, c'è una domanda che ci facciamo molto spesso: cosa mangiamo oggi? Il cibo rappresenta per noi un momento di conforto e, soprattutto di questi tempi, un modo per passare il tempo ed essere soddisfatti. Le cose semplici sono le più buone, ecco perché vi presentiamo 5 ricette gustosissime e veloci da fare a casa. Gli ingredienti sono buoni e salutari, tutti made in Italy, per un'esplosione di gusto e benessere.

Pasta alle genovese, pasta alle melanzane, pasticcio di maccheroni al forno, tagliatelle ai carciofi e gnocchi al sugo semplice: sono queste le proposte culinarie che potete provare a fare.

Non vi sveliamo altro, guardate il video e... buon appetito!

Fonte: Tasty & Easy