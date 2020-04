Un dinosauro saltella per le vie di Gubbio: il video esilarante

Travestirsi in modo particolare e uscire per strada in quarantena è diventata una vera e propria moda. Fortissimo vanno i dinosauri. Uno di questi animali è stato avvistato per le vie di Gubbio, in Umbria, qualche sera fa. Con il favore delle tenebre, qualcuno ha pensato di infilarsi un abito da T-Rex, mettere un paio di scarpe da ginnastica ai piedi e iniziare a correre per il paese. Ovviamente, la scena è stata ripresa e condivisa sui social, dove è diventata virale in pochissimo tempo.

Lo vediamo mentre corre all'impazzata in mezzo alla strada deserta, e sbucare da un vicolo tutto saltellante di felicità. Gli animali stanno assaporando in questo momento una libertà che avevano perso da tempo, complice il lockdown e le città silenziose. Ma forse scomodare un dinosauro dalla preistoria è un po' troppo!

Guarda anche tu il video divertente.