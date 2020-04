Lancia il gatto in videochat con i colleghi: politico USA costretto a dimettersi

Chris Platzer, membro della commissione di pianificazione economica della città di Vallejo, in California, è stato recentemente protagonista di una gaffe che lo ha poi costretto a rassegnare le proprie dimissioni.

Il 20 aprile scorso il politico era in videoconferenza su Zoom da casa con alcuni colleghi. Nel video postato online si sente un gatto miagolare e Platzer appare infastidito. Quando prende la parola, ne approfitta per afferrare il proprio gatto e mostrarlo alla webcam dicendo: «Prima di tutto mi piacerebbe presentarvi il mio gatto». Poi lo lancia via con entrambe le mani. Alcuni colleghi restano basiti.

Il gesto è inaccettabile, soprattutto in uno stato come la California, che promuove le politiche a favore di animali e ambiente, e vista la carica di Platzer.

Così il politico è stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni. Nella lettera si legge: «Nella riunione su Zoom non mi sono comportato in modo adeguato a un commissario responsabile della pianificazione e mi scuso per qualsiasi danno che posso aver inflitto. Ho sempre pensato che servire Vallejo da volontario fosse onorevole perché la città se lo merita. Viviamo tutti in tempi incerti e io, come molti di voi, mi sto adattando a una nuova normalità».