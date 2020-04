Il video straziante della tigre depressa che gira in tondo commuove il mondo

Queste immagini strazianti arrivano dallo zoo di Pechino, chiuso a causa della pandemia di Covid-19. Il video mostra una tigra bianca che cammina per ore e ore compiendo sempre lo stesso giro in un recinto estremamente piccolo, finendo col disegnare sul terreno un cerchio.

L'animale, detenuto in condizioni pessime, è visibilmente stressato e depresso, per questo tenta di sfogare la sua frustrazione camminando. Questa tigre, che ha perso tutta la sua maestosità, è diventata l'emblema del dramma degli animali rinchiusi in gabbia.

Sun Quanhui, consulente scientifico della onlus World Animal Protection China, ha parlato del problema della condizione degli animali nelle strutture cinesi, dove c'è un vuoto normativo che impedisce di affrontare e risolvere il problema: “In quasi tutti gli zoo cinesi li vediamo in gabbie di cemento o dietro barre di acciaio, ciò in una certa misura può essere considerato come maltrattamento. Alcune sono specie che vivono naturalmente in gruppi ma sono spesso isolate, il che ha causato loro anche un enorme disagio psicologico”.