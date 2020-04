A Venezia compare (a sorpresa) un polpo gigante nelle acque vicino a piazzale Roma

Sta facendo il giro del web e dei media il video di un insolito avvistamento ripreso nelle acque antistanti piazzale Roma a Venezia.

Il video, girato venerdì mattina da Stefano Bandini e Damiano De Matteo, mostra un polpo gigante che tenta di mimetizzarsi sul fondale sabbioso.

Irene Guarnieri, ricercatrice del gruppo di Ecologia del Benthos all’Ismar-Cnr (insieme a Marco Sigovini e Davide Tagliapietra), ha commentato: «I polpi non sono esenti dalla laguna ma di certo sono molto rari. Sicuramente è correlato alla diminuzione del traffico dovuta al lockdown».

Luca Mizzan, direttore del Museo di Storia Naturale di Venezia, ha invece dichiarato perplesso: «È davvero molto strano che un polpo possa arrivare lì in quell’ambiente così lontano da mare e vicino all’entroterra, non si può escludere nulla nemmeno che sia uno scherzo. Dal video si vede che è un polpo visibilmente in buona salute, non ha paura».

Il polpo, dunque, potrebbe essere arrivato lì perché spinto dalle correnti dalle Bocche del Porto, oppure potrebbe essere sfuggito da qualche cassetta del mercato del pesce o liberato da qualcuno.