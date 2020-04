Checco Zalone crea la canzone L'Immunità di Gregge": ecco il divertente video

"La quarantena, sai, è come il Veneto spegne i focolai piccoli ma può accenderne di grandi". È con queste parole che Checco Zalone vuole dare il suo contributo, in questo momento terribile, lanciando una canzone che, come al solito, fa sorridere ma anche riflettere. L'amore ai tempi del Covid-19 si chiama "L'Immunità di Gregge". Un pezzo tutto da ascoltare perché intelligente e divertente. Anche se stiamo passando un periodo incerto, abbiamo bisogno di sorridere.

È così che Checco mette in pratica tutto il suo genio creativo e scrive un pezzo in cui lui e lei sono separati in questo momento di quarantena, aspettando il giorno in cui, finalmente, possono abbracciarsi. Ovviamente, tutto è descritto alla maniera di Checco... irriverente e sagace.

Al suo fianco Virginia Raffaele che fa la "fidanzata a distanza", mentre il brano è registrato sulla falsa riga di Domenico Modugno, che cantava appunto "La lontananza". Passerà tutto dice Checco, torneremo ad essere vicini e sarà un momento bellissimo!